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Миро подняла на смех «пострадавшую» от преследователей Рудову

Блогер обвинила актрису во фривольном поведении.

Миро подняла на смех «пострадавшую» от преследователей Рудову
Наталья Рудова /globallookpresscom

На днях звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова пожаловалась в своем блоге, что ее постоянно преследуют навязчивые поклонники.

Порой это приобретает маниакальную форму. Озабоченные мужчины находят ее за границей, и даже рассказывают о каких-то случаях, каких никогда не было на самом деле. Однажды актриса обратилась к помощи полиции, в другой раз упекла преследователя в психушку. Но их не остановить…

Блогер Лена Миро скептически отнеслась к словам телезвезды, изрядно пройдясь по ее внешности, нарядам и образу жизни. Она считает, что девушка не соответствует статусу актрисы и демонстрирует в Сети довольно фривольный образ жизни, «тряся» и «вываливая» свои прелести. Поэтому мужчины, истекающие слюной от ее откровенных фотографий в Instagram, так реагируют.

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Миро подняла на смех «пострадавшую» от преследователей Рудову
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