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«Меня преследуют»: Рудова поведала о навязчивых поклонниках

По словам актрисы, один из таких мужчин даже полетел за ней в другую страну.

«Меня преследуют»: Рудова поведала о навязчивых поклонниках
Наталья Рудова Фото:globallookpress.com

36-летняя актриса Наталья Рудова крайне редко говорит о своих переживаниях и, тем более, проблемах в социальной Сети. В Instagram звезда сериала «Татьянин день» демонстрирует лишь яркие фото и делится хорошим настроением. На этом ее общительность и открытость обычно заканчивается.

Однако недавно Рудова все же поделилась с поклонниками своими проблемами, о которых больше не может молчать. Речь идет о крайне навязчивых мужчинах. Они не только заваливают ее сообщениями, но и преследует. По мнению Натальи, такие знаки внимания трудно назвать здоровыми.

«Меня преследуют. И это не один человек, а несколько. Они приходят к моим друзьям, посещают места, где я была, приезжают ко мне домой. В один из случаев преследования мне удалось отправить одного из них в психбольницу», — призналась Рудова.

Каждый случай развивается по одному и тому же сценарию. Мужчина выдумывает историю любви с актрисой, которой в реальности, конечно, не было. И в определенный момент такие люди переходят к активным действиям.

«Чаще всего, конечно, мы любим друг друга, иногда мы встречаемся уже год на расстоянии и я, боюсь открыть свое сердце (дословно однажды от психа)», — высказалась артистка.

Рассказывая об этом, Рудова привела в пример один случай. Неизвестный ей мужчина общался в Сети с девушкой под ником «Наталья Рудова», а затем приехал к актрисе домой.

«Один больной даже прилетал в Рим, и преследовал меня там. И там я тоже обратилась в полицию!», — вспомнила знаменитость.

Чтобы справиться с такой ситуацией, поклонники и коллеги, включая Риту Дакоту, посоветовали нанять Рудовой охранника. Так в свое время поступила актриса Настасья Самбурская, которая тоже страдает от излишнего внимания посторонних.

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Настасья СамбурскаяНаталья РудоваНаталья Рудова фотоПоклонникипреследователь

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«Меня преследуют»: Рудова поведала о навязчивых поклонниках
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