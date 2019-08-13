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«Я жирный урод»: Рудова высказалась о слухах про беременность

Актриса с иронией отреагировала на домыслы поклонников.

«Я жирный урод»: Рудова высказалась о слухах про беременность
Наталья Рудова. фото: instagram.com/rudovanata/

Наталья Рудова этим летом много путешествует. Актриса еще зимой призналась, что у нее появились приступы обжорства. В результате она набрала несколько лишних килограммов. Девушка, конечно, расстроилась, но руки не опустила. Она стала регулярно заниматься спортом и даже ограничила себя в питании.

Кстати, в июле звезда сериала «Татьянин день» побывала в Лос-Анджелесе и до официальной премьеры насладилась фильмом Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде».

До сих пор Рудова делится снимками, которые сделала на побережье в Малибу. Она сменила несколько мини-платьев за время фотосессии, продемонстрировав стройные ноги. Однако вскоре появились слухи, что актриса беременна. На фото фанаты разглядели округлившийся живот. Наталья молчать не стала и вскоре высказалась о случившемся. Она написала ироничный пост о своем интересном положении.

«Ох уж мне эти недопаблики, недопресса и недофотографы… На случай если вы еще не забыли, вести с полей про меня, я все еще „беременна“, но пока не определилась от кого, у меня хреновый стиль, только лишь потому-что у меня красивые ноги и я люблю их показывать , и я жирный урод в ваших объективах с мероприятий … Безумно красивая, ваша Рудова», — написала артистка.

Она добавила к посту фото, на котором позирует в желтом платье, облегающем ее стройную фигуру.

Поклонники поддержали девушку и попросили ее не нервничать из-за сплетен. «Во всех нарядах, хороша… даже и без них…», «Безууумно красивая!!!! Восхищаюсь тобой и тащусь от всех твоих фото», «Ты красотка, Натали! А остальное — зависть!», «Вы настоящая, без пафоса, безумно красивая, добрая и очень умная женщина», — высказались подписчики. Напомним, что в свои 36 лет Рудова не замужем. Она не любит говорить о личной жизни, поэтому не известно, свободно ее сердце или нет.

А вам нравится фигура актрисы?

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«Я жирный урод»: Рудова высказалась о слухах про беременность
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