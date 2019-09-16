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Сроки известны: Анастасия Решетова родит в октябре

Девушка Тимати назвала этапы своей беременности.

Сроки известны: Анастасия Решетова родит в октябре
Анастасия Решетова и Тимати. Борис Кудрявов/ЭГ

Анастасия Решетова в очередной раз поделилась с подписчиками новостями о том, как проходит беременность. Ранее она признавалась, что в последнее время ее все больше начинают беспокоить различные нюансы ухода за малышом. Речь идет, к примеру, о грудном вскармливании и его последствиях. 

Модель решила попросить советов у опытных матерей. Как она призналась на своей странице в Instagram, мнения подписчиц разделились. Кто-то выступил за естественное кормление, кто-то — категорически против. Сама Настя утверждает, что придерживается консервативных взглядов и собирается кормить. 

Решетова также призналась, что волнуется перед скорыми родами и назвала примерную дату — октябрь. Анастасия поделилась и тем, как трудно периодами давалась ей беременность: «Признаюсь честно, бывали моменты когда было очень тяжко в плане самочувствия и я с горяча выкрикивала: “Ну скорее бы уже родить!”» Однако 23-летняя подруга Тимати добавила, что это особенное время, каждую минуту которого нужно ценить. 

Подписчики Насти поинтересовались, на сколько она поправилась за время беременности. Анастасия не стала скрывать эту информацию и ответила, что набрала 13-14 килограммов.

Напомним, недавно в сети ходили слухи, что известного рэпера и модель на самом деле не связывают отношения, а у Решетовой роман с другим мужчиной. Модель весьма резко отреагировала на подобные сообщения, посоветовав злым языкам «не лезть в чужую семью». 

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Анастасия РешетоваАнастасия Решетова беременностьбеременностьТимати

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Сроки известны: Анастасия Решетова родит в октябре
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