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Анастасия Решетова призналась, что вынуждена носить бандаж

Возлюбленная рэпера Тимати находится на последних месяцах беременности.

Анастасия Решетова призналась, что вынуждена носить бандаж
Анастасия Решетова осенью родит ребенка от Тимати. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Анастасия Решетова осенью впервые станет мамой. 23-летняя девушка беременна от рэпера и главы Black Star Тимати. Несмотря на внушительный срок – Анастасия находится на последних месяцах беременности – музыкант и модель не торопятся в ЗАГС.

Модель откровенно рассказывает о своем интересном положении и делится советами. Так, Анастасия сообщила в Instagram, что вынуждена носить специальный бандаж, который поддерживает ее быстрорастущий живот. Снимок в бандаже девушка продемонстрировала в разделе Stories.

«Решила иногда носить бандаж для поддержки живота. Пора», – подписала фото Решетова.

Анастасия Решетова носит бандаж. Фото
Анастасия Решетова носит бандаж. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Напомним, от модели Алены Шишковой у Тимати есть 5-летняя дочь Алиса, которую помогает воспитывать мать рэпера Симона. Пол второго ребенка музыкант пока держит в секрете.

Блогер Лена Миро считает, что глава Black Star не собирается жениться на Анастасии Решетовой, так как якобы такие мужчины, как Тимати, не любят женщин, которые подвергли себя многочисленным пластическим операциям.

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Анастасия Решетова беременностьТимати

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Анастасия Решетова призналась, что вынуждена носить бандаж
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