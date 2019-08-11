Анастасия Решетова призналась, что вынуждена носить бандаж

Анастасия Решетова осенью впервые станет мамой. 23-летняя девушка беременна от рэпера и главы Black Star Тимати. Несмотря на внушительный срок – Анастасия находится на последних месяцах беременности – музыкант и модель не торопятся в ЗАГС.

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Модель откровенно рассказывает о своем интересном положении и делится советами. Так, Анастасия сообщила в Instagram, что вынуждена носить специальный бандаж, который поддерживает ее быстрорастущий живот. Снимок в бандаже девушка продемонстрировала в разделе Stories.

«Решила иногда носить бандаж для поддержки живота. Пора», – подписала фото Решетова.

Напомним, от модели Алены Шишковой у Тимати есть 5-летняя дочь Алиса, которую помогает воспитывать мать рэпера Симона. Пол второго ребенка музыкант пока держит в секрете.

Блогер Лена Миро считает, что глава Black Star не собирается жениться на Анастасии Решетовой, так как якобы такие мужчины, как Тимати, не любят женщин, которые подвергли себя многочисленным пластическим операциям.