ЗВЕЗДЫ

Виторган сравнил свадьбу Собчак с парадом ЖКХ

Актер даже не думает переживать из-за замужества бывшей супруги.

Виторган сравнил свадьбу Собчак с парадом ЖКХ
Максим Виторган /globallookpress. com

Максим Виторган активно демонстрирует радостное расположение духа в социальных сетях. Является ли это маской обиженного мужчины или ему на самом деле все равно, сказать точно нельзя. Однако в любом случае актер старается держать марку.

Практически сразу же после свадьбы Максим выложил в свой блог видео с веселым танцем в собственном исполнении. Всем своим видом он демонстрировал веселье и беззаботность.

А теперь он отметился в истории своего Instagram шутливым постом, сравнив свадьбу Собчак с парадом ЖКХ.

«Я думал, самое смешное про парад ЖКХ, это «Второй день гуляла свадьба 2К». Но нет», — написал он.

Более смешной он счел другую шутку: «Почему вчера во время парада коммунальной техники в Москве не вели пленных? Хорошо бы было увидеть колонны должников по ЖКХ».

Скриншот сторис Максима Виторгана. Фото
Скриншот сторис Максима Виторгана/instagram.com/mvitorgan/
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ксения Собчак и Максим ВиторганМаксим Виторгансвадьба Ксении СобчакСвадьба Собчак и Богомолова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Виторган сравнил свадьбу Собчак с парадом ЖКХ
Интересно?
Поделись с друзьями: