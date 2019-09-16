Виторган сравнил свадьбу Собчак с парадом ЖКХ

Максим Виторган активно демонстрирует радостное расположение духа в социальных сетях. Является ли это маской обиженного мужчины или ему на самом деле все равно, сказать точно нельзя. Однако в любом случае актер старается держать марку.

Практически сразу же после свадьбы Максим выложил в свой блог видео с веселым танцем в собственном исполнении. Всем своим видом он демонстрировал веселье и беззаботность.

А теперь он отметился в истории своего Instagram шутливым постом, сравнив свадьбу Собчак с парадом ЖКХ.

«Я думал, самое смешное про парад ЖКХ, это «Второй день гуляла свадьба 2К». Но нет», — написал он.

Более смешной он счел другую шутку: «Почему вчера во время парада коммунальной техники в Москве не вели пленных? Хорошо бы было увидеть колонны должников по ЖКХ».