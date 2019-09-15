«Катафалк обошел стороной»: Виторган зажигательно станцевал на банкете

У каждого своя свадьба, как говорится. Вот и в случае расставшихся Ксении Собчак и Максима Виторгана эта поговорка подходит крайне точно. Пока бывшая супруга феерично выходила замуж за более удачливого Константина Богомолова и отдыхала после шумного торжества, ее бывший муж сидел с их сыном, а потом посетил одно светское мероприятие.

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Кадрами оттуда актер поделился на своей странице в социальной сети Instagram. Максим, улыбаясь, движется в такт латиноамериканской мелодии и, кажется, получает от процесса большое удовольствие.

«Танцуй пока… пока еще не уже», — многозначительно подписал ролик звезда.

А поклонники в комментариях недоумевали, как Собчак могла променять такого красавца-мужчину на невзрачного режиссера. Мноие придумывали забавные названия для энергичного танца. Один из злободневных и остроумных выглядит так: «То самое чувство , когда тебя обошел стороной катафалк!».