Привет из 80-х: Агата Муцениеце выбрала жакет с рукавами-фонариками

Супруга Павла Прилучного любит удивлять. Мама двоих детей частенько демонстрирует необычные наряды.

Да и фигура актрисы это позволяет. По летним фото Агаты в бикини мы уже убедились, что звезда выглядит фантастически.

На очередной же премии Муцениеце решила примерить жакет с рукавами-фонариками на пуговичках. Такой фасон был особенно актуален в 1980-х. Не сдает позиций он и сейчас. Верх спутница Павла Прилучного дополнила черными брюками и босоножками на каблуках.

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Напомним, ранее Агата сообщила, что хочет сделать сюрприз своим детям. И построила для них целый «домик» в детской комнате.