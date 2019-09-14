ЗВЕЗДЫ

Прилучный и Муцениеце построили «отдельный дом» для детей

Звездные родители признались, что давно мечтали обустроить детскую необычной мебелью.

Прилучный и Муцениеце построили «отдельный дом» для детей
https://www.instagram.com/agataagata/

Все свободное время актеры проводят с детьми: 3-летней Мией и 6-летним Тимофеем. Чтобы большому семейству было просторно, они даже купили трехкомнатную квартиру в Подмосковье.

И сейчас занимаются обустройством детской. Любопытно, что Павел и Агата решили не ограничиваться обычными кроватями и комодом, а пофантазировать. Да, и прислушаться к тому, что хотят сами дети… Как оказалось, те давно просили собственный «домик».

Вот родители и построили для них такой прямо в комнате.

«Знаю, что мои дети мечтают о своём маленьком штабике. О маленьком укрытии. О пространстве, в пространстве! И вот она! Мечта и моего детства тоже», — объяснила выбор необычной мебели Муцениеце.

Дети деревянное чудо еще не видели. Однако Агата с нетерпением ждет их реакции.

Напомним, у пары также есть и загородный дом в коттеджном поселке. Премилую деревушку пара открыла для себя, когда гостила у друзей. Место им настолько понравилось, что они решили и сами обзавестись там же недвижимостью.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Агата МуцениецеПавел Приличный

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Прилучный и Муцениеце построили «отдельный дом» для детей
Интересно?
Поделись с друзьями: