Прилучный и Муцениеце построили «отдельный дом» для детей

Все свободное время актеры проводят с детьми: 3-летней Мией и 6-летним Тимофеем. Чтобы большому семейству было просторно, они даже купили трехкомнатную квартиру в Подмосковье.

И сейчас занимаются обустройством детской. Любопытно, что Павел и Агата решили не ограничиваться обычными кроватями и комодом, а пофантазировать. Да, и прислушаться к тому, что хотят сами дети… Как оказалось, те давно просили собственный «домик».

Вот родители и построили для них такой прямо в комнате.

«Знаю, что мои дети мечтают о своём маленьком штабике. О маленьком укрытии. О пространстве, в пространстве! И вот она! Мечта и моего детства тоже», — объяснила выбор необычной мебели Муцениеце.

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Дети деревянное чудо еще не видели. Однако Агата с нетерпением ждет их реакции.

Напомним, у пары также есть и загородный дом в коттеджном поселке. Премилую деревушку пара открыла для себя, когда гостила у друзей. Место им настолько понравилось, что они решили и сами обзавестись там же недвижимостью.