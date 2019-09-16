Легойда призвал Собчак покаяться после свадебного танца

Священник не понимает, зачем светская львица дает обеты Богу, если все равно их не выполнит.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что телеведущая Ксения Собчак должна покаяться перед Богом. Он отметил, что перфоманс и «свадебный танец», о котором многие говорят уже несколько дней, мало сочетается с поведением пары, которая только что повенчалась в церкви.

Легойда подчеркнул, что священник, который венчал Собчак с режиссёром Константином Богомоловым, надеялся, что они искренне совершают обряд. Но после этого последовали события, которые свидетельствуют об обратном. То что творилось после венчания просто тихий ужас.

«Зачем давать обеты Богу, если ты не собираешься их выполнять? Причем как-то вот сразу так не выполнять, сходу, запланировано…», — отметил Легойда в своем телеграмм-канале.

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Священник надеется, что рано или поздно светская львица Ксения Собчак поймёт, что без покаяния в данном случае жить дальше просто невозможно. Он верит, что когда-нибудь телеведущая это осознает и постарается исправить наделанные ошибки.

Напомним, что многие звезды шоу-бизнеса уже заявили, что торжественная церемония вступления в брак Ксении Собчак и Константина Богомолова стала «свадьбой года». Молодожены провели очень яркую церемонию. К примеру, в ЗАГС они приехали на катафалке, в котором не было сидячих мест. Эта история даже заинтересовала сотрудников ГИБДД. Дело в том, что ехали звезды с открытым багажником. В любой момент они просто могли выпасть на проезжую часть и спровоцировать серьезную аварию.

Кстати, на свадьбе были многие звезды шоу-бизнеса. Они выступали для Собчак и Богомолова совершенно бесплатно. Правда, на торжество не пришла «заклятая подруга» светской львицы балерина Анастасия Волочкова. Она заявила, что не хочет участвовать в этой пиар-акции.