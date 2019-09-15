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Билан пошутил по поводу московских маршруток со своим лицом

По столице ездят микроавтобусы с изображением певца.

Билан пошутил по поводу московских маршруток со своим лицом
Дима Билан шутит на фоне скандала в Самаре. Фото: globallookpress.com

Популярный певец Дима Билан во время поездки по Москве на автомобиле снял для Instagram микроавтобус, полностью обклеенный афишей мероприятия с его участием (в октябре артист будет выступать на открытии торгового центра).

«Давно хотел вам сказать, что у меня бизнес — это маршрутные такси по городу Москва. Имейте в виду», — иронично сказал звезда сцены, снимая транспорт со своим изображением на кузове.

«Сториз» Билана
Маршрутка с лицом Билана. Фото: instagram.com/bilanofficial/

Добавим, что основным источником дохода 37-летнего певца являются концерты и корпоративы, участие в фестивалях и музыкальных премиях, а также рекламные контракты. О том, что у звезды есть немузыкальный бизнес, в прессу информации не попадало. Кроме трехзвездочного отеля в Подмосковье, о котором певец рассказал в Instagram прошлым летом.

Напомним, что недавно Билан отметился скандалом в городе Самаре, где выступил перед местными жителями в нетрезвом виде. Признав свою ошибку, артист объявил, что в конце месяца даст для разгневанных горожан бесплатный концерт, чтобы загладить вину.

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автобусДима БиланМосквареклама

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Билан пошутил по поводу московских маршруток со своим лицом
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