Татьяна Навка поцеловала мужа на камеру

Вместе с Дмитрием Песковым они повеселились на свадьбе друзей.

Татьяна Навка продолжает радовать читателей отчетами со свадебных торжеств. Сначала она вместе с мужем побывала на бракосочетании Ксении Собчак и Константина Богомолова. А уже на следующий день — на свадьбе друзей.

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На торжество фигуристка пришла вместе с мужем Дмитрием Песковым и дочерью Александрой. Сначала Татьяна опубликовала совместные фото с дочкой, а затем выложила видео, на котором она веселится вместе с супругом.

На ролике спортсменка подпевает музыкантам, а потом радостно целует мужа в щеку. «Какое же прекрасное событие — свадьба!!!» — написала Татьяна в своем посте в Instagram.