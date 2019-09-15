ЗВЕЗДЫ

Татьяна Навка поцеловала мужа на камеру

Вместе с Дмитрием Песковым они повеселились на свадьбе друзей.

Татьяна Навка поцеловала мужа на камеру
Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Татьяна Навка продолжает радовать читателей отчетами со свадебных торжеств. Сначала она вместе с мужем побывала на бракосочетании Ксении Собчак и Константина Богомолова. А уже на следующий день — на свадьбе друзей. 

На торжество фигуристка пришла вместе с мужем Дмитрием Песковым и дочерью Александрой. Сначала Татьяна опубликовала совместные фото с дочкой, а затем выложила видео, на котором она веселится вместе с супругом. 

На ролике спортсменка подпевает музыкантам, а потом радостно целует мужа в щеку. «Какое же прекрасное событие — свадьба!!!» — написала Татьяна в своем посте в Instagram. 

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Татьяна Навка поцеловала мужа на камеру
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