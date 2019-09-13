Татьяна Навка села на шпагат впервые за долгое время

Как поддерживать идеальную спортивную форму, Татьяна Навка знает точно. В свои 44 года фигуристка успешно совмещает обязанности мамы пятилетней дочки и выступления в ледовых шоу, и даже находит свободное время, чтобы показать поклонникам в Instagram кадры со своих тренировок.

Но за последний месяц в блоге Навки не появилось ни одного фото или видео, где она выполняет упражнения в тренажерном зале или делает растяжку. Накануне спортсменка решила исправить это упущение и продемонстрировала новый шпагат.

«Давно я не баловала вас своей спортивной рубрикой. Набираемся сил и заряжаемся положительными эмоциями перед выходными», – обратилась артистка к подписчикам.

Напомним, сейчас Навка выступает в ледовом шоу «Золушка». Коллегой фигуристки по льду является супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев. Ранее сообщалось, что звезда «Моей прекрасной няни» оказалась в реанимации из-за опухоли мозга. Якобы из-за тяжелого состояния жены артист ушел из проекта, чтобы постоянно находиться у ее постели.

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, представители Заворотнюк не подтверждают факт ее госпитализации, но на ледовой арене Чернышева уже заменили Алексеем Рогоновым.