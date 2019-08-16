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Татьяна Навка примерила необычное золотое колье для вечернего выхода

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию отдыхает с дочерью в Ялте.

Татьяна Навка примерила необычное золотое колье для вечернего выхода
Татьяна Навка/instagram.com/tatiana_navka/

Известную спортсменку и светскую львицу отличает не только любовь к стильным вещам, но и большой интерес к эффектным украшениям, что Татьяна Навка очередной раз продемонстрировала на своей странице в Instagram.

Фигуристка опубликовала свой портретный снимок на фоне вечернего заката и голубой глади волн, привлекая внимание к изящному золотому ожерелью.

К гнутому необычному колье с цветами Навка подобрала одно кольцо с крупным камнем и другое — в восточном стиле. На руке спортсменки виднеется и пара браслетов. Все это великолепие дополнило открытое летнее платье без рукавов в горчично-желтом цвете.

Навка не всегда открывает места пребывания за границей, однако на этот раз не стала делать секрета из того, что отдыхает с 4-летней дочерью Надей Песковой в Ялте.

В город на черноморском побережье Татьяна прибыла прямиком из Турции, где в Анталье проходило шоу на льду «Руслан и Людмила». В спектакле Татьяна исполнила главную роль, а также спродюсировала шоу.

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«Руслан и Людмила»дорогие украшенияТатьяна Навкачемпионка

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Татьяна Навка примерила необычное золотое колье для вечернего выхода
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