Анастасия Стоцкая устроила вечеринку в честь дня рождения сына

Анастасия Стоцкая — не только певица и актриса, но и счастливая жена и мама двоих детей. Старшему сыну 36-летней звезды 16 июля исполнилось восемь лет. По этому поводу мама решила устроить ему роскошный праздник в детском ресторане в стиле мультсериала «Удивительный мир Гамбола». Певица отметила, что такого еще никто не делал.

Кадры с вечеринки Стоцкая опубликовала у себя в Instagram Stories. Гостей и именинника развлекали их любимые супергерои — Супермен и Человек-паук. Они устраивали детям различные развлекательные конкурсы и игры.

После праздничного обеда ребята отправились кататься на каруселях и играть.

Напомним, что Анастасия Стоцкая счастлива в браке с мужем Сергеем. О мужчине известно не так много — он предприниматель и занимается ресторанным бизнесом. Супруги растят двоих детей — восьмилетнего Сашу и дочь Веру, которой совсем недавно исполнилось два года.

Также Анастасия Стоцкая признавалась в мимолетном романе с нынешним мужем Регины Тодоренко — певцом Владом Топаловым. По ее словам, сильные чувства вспыхнули между артистами во время гастролей в США.