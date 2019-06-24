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Анастасия Стоцкая вернулась к занятиям йогой

Певица хочет достичь устраивающей ее стройности тела.

Анастасия Стоцкая вернулась к занятиям йогой
Анастасия Стоцкая. фото: globallook.com

Анастасия Стоцкая уже около 10 лет состоит в браке с бизнесменом Сергеем. У влюбленных подрастает двое детей: семилетний Александр и двухлетняя Вера. Своим наследникам певица уделяет каждую свободную минуту, и устраивает грандиозные вечеринки каждый раз в день рождения наследников. На снимках девушка выглядит стройной, но кажется, что сама звезда не совсем довольна своей фигурой.

На днях в соцсети Стоцкая рассказала, что долгое время не могла похудеть после родов. «После вторых родов мне было очень тяжело приходить в форму… Спина болела, тело было уставшим, хотелось сладостей, булочек», — вспомнила она. По словам девушки, в то время она стала заниматься йогой с парой инструкторов, но это продолжалось недолго, так как вскоре они уехали в Дубай.

Теперь Анастасия объявила, что инструкторы вернулись, и неделю назад она возобновила с ними занятия, так как хочет вернуться в форму.

«Мы договорились заниматься каждый день, преимущественно с утра, у меня дома. Ребята приходят поочередно, подстраиваются под меня, спасибо им за это огромное. Мне очень важно, чтобы с людьми, которые занимаются со мной индивидуально и приходят ко мне домой, было комфортно энергетически. Настя и Шреяс именно такие», — рассказала певица.

Поклонники поддержали 36-летнюю артистку. Они не сомневаются, что у нее все получится. «Молодец красавица Настенька», «У вас всё получится! Вы такая целеустремлённая!», «Держитесь! Я с вами!», — прокомментировали пост подписчики. Некоторые не поверили, что Стоцкая может сорваться и есть булочки. Другие попросили делиться фотографиями с занятий по йоге, так как хотят увидеть результат стараний звезды.

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Анастасия Стоцкаябеременность и родыпохудение после родов

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Анастасия Стоцкая вернулась к занятиям йогой
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