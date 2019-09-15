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Ивлеева дала подписчице совет, как избавиться от надоевшего парня

Телеведущая призвала не мучиться сомнениями, а напрямую высказать ухажеру свои мысли.

Ивлеева дала подписчице совет, как избавиться от надоевшего парня
Настя Ивлеева является кумиром для многих девушек по части личной жизни. Фото: globallookpress.com

15 сентября популярный блогер Настя Ивлеева ответила на вопросы своих подписчиков в Instagram. Поклонников девушки, в основном интересовало, когда и в каком формате она будет выпускать новые шоу. Эпатажная телеведущая рассказала, что кроме «Орла и решки» готовит два новых проекта, третий сезон «AgentShow» и прочий контент, которым активно станет делиться осенью.

Но один из вопросов касался личных взаимоотношений. Одна из подписчиц спросила у Ивлеевой, как ей намекнуть своему парню, что он ее не понимает.

«Скажи прямо! Мол, мась, ты мне не подходишь! — посоветовала Анастасия. — Он такой: «Почему?» А ты такая: «Потому что ты долбоящер!» Всё».

Кстати, недавно стало известно, что Ивлеева вышла замуж за своего возлюбленного — эпатажного рэпера Элджея. Когда один из поклонников спросил ее, как там муж, девушка ответила, что всё хорошо.

Понравился вам совет Насти, или в данной ситуации нужно действовать более мягко?

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взаимоотношениязвездные советыличная жизнь. отношенияНастя ИвлееваОтношения

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Ивлеева дала подписчице совет, как избавиться от надоевшего парня
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