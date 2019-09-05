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Теперь жена: Ивлеева подтвердила, что вышла замуж за Элджея

Звезда «Орла и решки» выложила в сеть фото любимого и подписала «муж».

Теперь жена: Ивлеева подтвердила, что вышла замуж за Элджея
https://www.instagram.com/nastyaivleeva/

Феномен популярности Насти Ивлеевой, как и Ольги Бузовой, вот-вот начнут изучать на факультетах пиара. Ведь история Насти — прямое доказательство, что «если захотеть, то можно добиться всего». Популярность девушке из крохотной деревушки Ленинградской области принесла передача «Орел и решка».

Сейчас же Настя — популярный Youtube-блоггер, а потому неудивительно, что к девушке приковано повышенное внимание. Тем более, что Ивлеева долгое время не афишировала личную жизнь. Хотя поклонники и знали, что ее связывали отношения с экс-солистом «Челси» Арсением Бородиным, певцом Олегом Майами и, наконец, Элджеем.

Рэпер младше девушки на три года, но это не помешало ему добиться ее расположения, а еще и увести Настю под венец.

Свадьбу, о которой говорили фанаты все лето, наконец-то подтвердила и сама блоггер. Девушка выложила в соцсеть фотографию Элджея, подписав ее «муж».

Более того, по сообщению Telegram-сообщества «Светские хроники» Настя успела 3 сентября еще и сменить фамилию на Узенюк. Журналисты нашли документы о смене фамилии в ИП, через которое телеведущая проводит всю рекламу в соцсетях.

Любопытно, что молодые люди встречались полтора года после того, как познакомились на концерте. В передаче Юрия Дудя девушка заметила, что «любит в парне абсолютно все». Ведь на меньшее она бы не согласилась.

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Теперь жена: Ивлеева подтвердила, что вышла замуж за Элджея
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