Стало известно о подарке Рудковской на свадьбу Собчак

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова — самое обсуждаемое радостное событие последних дней. Сеть полна всевозможными фото и видео с торжества, демонстрирующих платье невесты, необычный свадебный автомобиль, откровенный танец в подарок новоиспеченному мужу и многое другое.

И какая же свадьба обходится без подарков! Ксения на следующее утро после свадьбы опубликовала видео свадебного номера, буквально заваленного всевозможными нарядными пакетами и коробками. Она поблагодарила всех и отметила, что ей не терпится поскорее открыть их и посмотреть, что внутри.

Но некоторые гости заранее рассказывали, что же собираются преподнести в подарок молодоженам. Так, Яна Рудковская, очевидно, решила приобщить Собчак к традиции красивых завтраков и приготовила в подарок молодой семье несколько наборов изысканной посуды. На видео, опубликованном продюсером в Instagram, можно увидеть несколько наборов бокалов, столовых приборов и многого другого.

Комментаторы отметили, что подарки очень красивые и молодоженам наверняка будет очень приятно так красиво сервировать свой стол.