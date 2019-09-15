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Стало известно о подарке Рудковской на свадьбу Собчак

Продюсер решила приобщить светскую львицу к своей традиции красивых завтраков.

Стало известно о подарке Рудковской на свадьбу Собчак
Фото:

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова — самое обсуждаемое радостное событие последних дней. Сеть полна всевозможными фото и видео с торжества, демонстрирующих платье невесты, необычный свадебный автомобиль, откровенный танец в подарок новоиспеченному мужу и многое другое.

И какая же свадьба обходится без подарков! Ксения на следующее утро после свадьбы опубликовала видео свадебного номера, буквально заваленного всевозможными нарядными пакетами и коробками. Она поблагодарила всех и отметила, что ей не терпится поскорее открыть их и посмотреть, что внутри.

Но некоторые гости заранее рассказывали, что же собираются преподнести в подарок молодоженам. Так, Яна Рудковская, очевидно, решила приобщить Собчак к традиции красивых завтраков и приготовила в подарок молодой семье несколько наборов изысканной посуды. На видео, опубликованном продюсером в Instagram, можно увидеть несколько наборов бокалов, столовых приборов и многого другого.

Комментаторы отметили, что подарки очень красивые и молодоженам наверняка будет очень приятно так красиво сервировать свой стол.

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Стало известно о подарке Рудковской на свадьбу Собчак
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