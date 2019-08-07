Глюкоза объяснила, почему сняла обручальное кольцо

Певица призналась, что у нее есть причины не носить украшение.

Слухи о разводе певицы Глюкозы курсировали долгое время. В немалой степени пересуды вызвал тот факт, что артистка начала появляться на публике без обручального кольца. Расставание с супругом Александром звезда в итоге опровергла, а накануне объяснила, почему перестала носить украшение.

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Как призналась Наталья, причины отказаться от кольца у нее были. Оказывается, в некоторые моменты ей просто неудобно надевать его на палец.

«Иногда я его снимаю, это зависит от ситуации. Иногда оно мне просто мешает», – сообщила исполнительница.

Рассказала Глюкоза и об отношениях с мужем после пятнадцати лет брака. По словам звезды, с избранником у нее случаются ссоры, как и у любых других супругов, которые так долго живут вместе.

«Тем более и он, и я достаточно сильные личности», – цитирует певицу Super.

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, накануне Наталья Чистякова-Ионова и ее супруг записали забавное видео. В ролике пара в шутку обсуждает, как будет делить имущество при разводе. В ролике Глюкоза обещает, что Александру непременно достанется домашний питомец – попугай.