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Штурм показала свою квартиру и призналась, что чувствует себя в ней одиноко

Певица не так давно рассталась с неким известным мужчиной.

Штурм показала свою квартиру и призналась, что чувствует себя в ней одиноко
Наталья Штурм/instagram.com/nataliashturm/

53-летняя Наталья Штурм написала откровенный пост в Instagram. Она выложила несколько фотографий со свежим ремонтом в собственной квартире. И вроде бы все прекрасно, но радости певица от обновлений не испытывает, ведь жить в такой красоте ей приходится без мужчины.

«Грустно одной жить в красивой квартире, сложно найти того, с кем захочешь жить вместе. Одиночество – свобода, но в обстоятельствах, когда другого выбора нет. Найти себе пару, чтобы потом раздражаться, расставаться? Все хорошо в свое время. То время, когда живешь иллюзиями и мало опыта. Ах, как я завидую себе той, которая влюблялась как факел. Свила гнездо. Для чего, для кого? Чтобы радоваться красоте в прямом эфире с подписчиками?», — посетовала она.

Штурм призналась, что у нее уже давно не получается в кого-то влюбиться. А жизнь в этой квартире в одиночестве становится настолько невыносимой, что у нее даже появляются мысли о ее продаже или сдаче в аренду.

Напомним, не так давно Наталья рассказала, что у нее был роман с неким известным мужчиной, который бросил ее ради молодой возлюбленной. Певица с трудом пережила эту измену.

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Наталья ШтурмНаталья Штурм фотоодиночество

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Штурм показала свою квартиру и призналась, что чувствует себя в ней одиноко
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