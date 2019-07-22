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«Любимый променял меня на молодую»: Наталья Штурм вспомнила прошлое

53-летняя певица долго не могла забыть своего бывшего из-за его статусности.

«Любимый променял меня на молодую»: Наталья Штурм вспомнила прошлое
Наталья Штурм/globallookpress.com

53-летняя певица Наталья Штурм рассказала в сторис Instagram, что ее последняя любовная история закончилась крахом из-за молодой соперницы. Имя возлюбленного она не огласила, заявив только, что это очень известный человек и его регулярно показывают по телевидению.

«Таких, как я, у него не было вообще. А он просто взял и поменял меня на более молодой возраст. Мужчинам свойственно любить более молодых. Мне тоже нравятся молодые! Но это ничего не значит», — сказала певица.

Наталья Штурм. Фото
Наталья Штурм откровенно ответила на вопросы подписчиков/instagram.com/nataliashturm/

По словам певицы, на ее чувства повлияла статусность возлюбленного. «Когда мужчина статусный, его проще любить. У меня были умные, талантливые избранники, но они не были обществом так признаны, поэтому я не испытывала к ним таких острых чувств. Если человек достоин уважения, за него и страдать не жалко», — заявила Штурм. Певица сказала, что долго переживала из-за его измены, потому что потеряла не только его, но и чувство без которого жизнь уже столь великолепна.

Кроме того, во время видеоконференции с подписчиками Наталья Штурм призналась, что немного побаивается домовых. В своей московской квартире она чувствует чье-то присутствие в углу, где стоит холодильник.

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«Любимый променял меня на молодую»: Наталья Штурм вспомнила прошлое
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