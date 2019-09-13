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Водянова поделилась редкими семейными фото в день рождения сына

Наследнику модели Виктору исполнилось 12 лет.

Водянова поделилась редкими семейными фото в день рождения сына
Наталья Водянова. фото: globallookpress.com

Наталья Водянова — одна из самых успешных российских моделей. Она живет в Париже со своим мужем Антуаном Арно. Девушка успевает не только заниматься карьерой, но и воспитывать пятерых детей. Обычно она всегда проводит с наследниками выходные, но недавно ей пришлось от них уехать, так как модель не могла пропустить показ, который прошел в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

А 13 сентября свой день рождения отпраздновал один из сыновей Натальи Виктор, которого она назвала в честь своего дедушки. Мальчик появился на свет в браке модели с первым супругом, британским аристократом Джастином Портманом, но нынешний муж девушки заботится о всех ее детях, как о родных. В соцсети Водянова опубликовала редкие семейные фото и трогательно поздравила наследника с 12-летием.

«Мой дорогой сын, я хочу чтобы ты знал, что даже не будь я твоей мамой, мне кажется, я все равно была бы поклонником твоей неутомимой креативности, остроты ума, неиссякаемой энергии и бесспорного обаяния. Мне и всем твоим родным и друзьям очень сильно повезло, что у нас есть ты — правнук, внук, сын, брат, друг ниндзя-человек-паук!», — написала она.

На кадрах видно, что порой девушка дурачится и кривляется вместе с детьми. Также на снимках видно, что именинник очень активный ребенок: он то плавает, то катается на качелях, то лазает по деревьям с братьями и сестрой. Поклонники присоединились к поздравлениям.Они также отметили, что Наталья потрясающая мама. «Какой лучезарный мальчик!», «На маму как похож. С днем рождения», «Ого, Виктор вылитый мамочка», «Какие у вас красивые детки», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что Водянова занимается с наследниками музыкой и иногда устраивает домашние концерты. Несколько раз она пела под аккомпанемент своих детей. Поклонники девушки не перестают восхищаться тому, как она все успевает. К слову, в гости к ней часто приезжают родные. Не так давно у модели в Париже гостила ее бабушка.

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архивные фото звездЗвездные детиНаталья Водянова

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Водянова поделилась редкими семейными фото в день рождения сына
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