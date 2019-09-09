Звездный стиль

Водянова вышла на подиум в нарядах в стиле принцессы Дианы

Модель стала звездой показа в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Водянова вышла на подиум в нарядах в стиле принцессы Дианы
Наталья Водянова. фото: .instagram.com/natasupernova/

Наталья Водянова является одной из самых известных российских моделей в мире. Обычно она регулярно рассказывает о своей жизни в соцсетях и делится снимками со светских мероприятий. Однако в последний летний месяц девушка снизила свою активность и крайне редко делала посты. По всей видимости, она проводила время с мужем Антуаном Арно и своими пятью детьми, так как семья всегда для нее остается на первом месте.

С началом осени стартовала и Неделя моды в Нью-Йорке. Водяновой пришлось вернуться к работе. Она даже пренебрегла собственными правилами и оставила наследников, уехав от них на выходные. По словам самой девушки, обычно она так никогда не делает. Модель насладилась одиночеством за время полета. А потом окунулась с головой в работу. Она приняла участие в презентации весенне-летней коллекции бренда Tory Burch, открыв показ.

На подиуме Наталья появилась в легком платье на тонких бретельках и с глубоким декольте. Оно было украшено вышивкой в виде цветов. Наряд был словно сшит из платков. Образ дополнили кеды, неброский макияж и элегантно уложенные волосы с помощью гребешков.

Также модель предстала в платье с длинными рукавами фисташкового цвета с принтом в виде ромбиков и воротником-бантом. К наряду она добавила сандалии без каблука Новая коллекция бренда была посвящена принцессе Диане, поэтому дизайнер сделал отсыл к эпохе 80-х годов.

Тори Берч не скрывает, что восхищается Водяновой. К тому же, у девушки много общего с Леди Ди. Она тоже сильная и не боится делать вызов обществу, а еще участвует в благотворительности. Поэтому дизайнер и сделала Наталью звездой своего показа.

Поклонникам понравились образы модели, но некоторые заподозрили, что девушка беременна. «Будет 6-ой! Отличная новость», «Только мне показалось… будет ребёнок?», «Очень смело! Ещё ребёнок?!!! Берегите себя», «Вы беременны?» — стали высказывать свои предположения пользователи Сети.

фото: instagram.com/natasupernova/

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Тэги:

беременность и родыЗвездный стильмода и стильМодные трендыНаталья ВодяноваНаталья Водянова фото

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Водянова вышла на подиум в нарядах в стиле принцессы Дианы
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