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Королевская бережливость: Елизавета II пользуется простынями 20-летней давности

Об умении монархини экономить и все успевать ходят легенды.

Королевская бережливость: Елизавета II пользуется простынями 20-летней давности
О бережливости британской королевы ходят легенды ФОТО: Global Look Press

Елизавета II на престоле с 25 лет и за это время у британской королевы выработалось множество своих привычек, некоторые из них очень удивляют окружающих, но спорить с венценосной особой никто не хочет.

Например, о бережливости монархини ходят легенды. В Букингемском дворце нет ни одной новой вещи: подержанные столовые приборы, постельное белье 20-летней давности.  Завесу тайны приоткрыла актриса Джоанна Ламли, которая близко знакома с августейшей семьей.

Слова Ламли подтверждает писатель Адам Хелликер. Он делится своими наблюдениями: во дворце только энергосберегающие лампочки, на кроватях покрывала «Британии», а если простыни истончаются, то королева просит перешить их в наволочки. Когда последние тоже начинают ветшать, то они становятся чехлами для диванных подушек.

Даже для старой макулатуры есть свое применение, ее измельчают и используют на конюшне в качестве настила, пишет Dni.ru.

Ее Величество экономит на всем, на прошлые рождественские каникулы она отправилась в Норфолк на общественном транспорте. Билет обошелся всего в 50 фунтов стерлингов (примерно четыре тысячи рублей).

Возможно, именно такая бережливость и работоспособность объясняют любовь британцев к главной пенсионерке мира.

Несмотря на почтенный возраст королева отказывается от работы только в Рождество. Каждый ее день начинается с завтрака, она любит есть в одиночестве, но при этом просматривать свежую прессу и фото на страницах журналов. Особенно внимательно перечитывает то, что ее ассистент пометил красным маркером.

Написание писем и благодарностей – особая история. Это хлопотное дело, которым королева не пренебрегает, она лично благодарит за приемы, понимая всю сложность мероприятия данного уровня. За свое правление Елизавета II ответила на более чем 3 миллиона писем.

Все зависимости от сложности дня, королева находит время, чтобы расслабиться – вечером перед ужином она принимает теплую ванну.

Кстати, Елизавета II в курсе всех политических дел государства. 9 сентября она санкционировала закон, разрешающий перенос выхода страны из ЕС на несколько месяцев, сообщает телеканал «360».

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Букингемский дворецВеликобританиякоролеваКоролева Елизавета II

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Королевская бережливость: Елизавета II пользуется простынями 20-летней давности
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