Ольга Слуцкер вспомнила Аллу Вербер

В эти дни многие вспоминают Аллу Вербер, которая умерла месяц назад. Не осталась в стороне и владелица сети фитнес-клубов Ольга Слуцкер. На своей странице в Instagram она вспомнила знаменитость и рассказала, что знала ее почти 27 лет.

«Так получилось,что мы с Аллой стали первыми страстными пропагандистами в России ,она мира моды, фэшен, люкса, а я фитнеса и ЗОЖ», — написала Ольга. Она вспомнила, как в 90-е обе женщины развивались в своих направлениях. Она отметила, что Вербер были присущи такие качества, как одержимость в работе, профессионализм и «необходимая для достижения результата жесткость».

«Алла- наша национальная гордость, русская и еврейская. Алла ушла от нас в покой и свет. А мы будем очень скучать и помнить. Я ХОЧУ ПРЕДЛОЖИТЬ ГРУППЕ МЭРКУРИ НАЗВАТЬ ИМЕНЕМ АЛЛЫ ВЕРБЕР, ТО ЧТО ОНИ ПОСЧИТАЮТ ДОСТОЙНЫМ ЕЕ», — добавила Слуцкер.

На пост Слуцкер обратила внимание Ксения Собчак. «Очень хорошее предложение», — написала экс-кандидат в президенты.