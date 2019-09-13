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Ольга Слуцкер вспомнила Аллу Вербер

Бизнесвумен рассказала, что они были знакомы 27 лет.

Ольга Слуцкер вспомнила Аллу Вербер
Ольга Слуцкер. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

В эти дни многие вспоминают Аллу Вербер, которая умерла месяц назад. Не осталась в стороне и владелица сети фитнес-клубов Ольга Слуцкер. На своей странице в Instagram она вспомнила знаменитость и рассказала, что знала ее почти 27 лет. 

«Так получилось,что мы с Аллой стали первыми страстными пропагандистами в России ,она мира моды, фэшен, люкса, а я фитнеса и ЗОЖ», — написала Ольга. Она вспомнила, как в 90-е обе женщины развивались в своих направлениях. Она отметила, что Вербер были присущи такие качества, как одержимость в работе, профессионализм и «необходимая для достижения результата жесткость». 

«Алла- наша национальная гордость, русская и еврейская. Алла ушла от нас в покой и свет. А мы будем очень скучать и помнить. Я ХОЧУ ПРЕДЛОЖИТЬ ГРУППЕ МЭРКУРИ НАЗВАТЬ ИМЕНЕМ АЛЛЫ ВЕРБЕР, ТО ЧТО ОНИ ПОСЧИТАЮТ ДОСТОЙНЫМ ЕЕ», — добавила Слуцкер. 

На пост Слуцкер обратила внимание Ксения Собчак. «Очень хорошее предложение», — написала экс-кандидат в президенты. 

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Тэги:

Алла ВерберКсения СобчакОльга СлуцкерФитнес

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Ольга Слуцкер вспомнила Аллу Вербер
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