Алла Вербер скончалась от менингококкового сепсиса

Команда фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер на ее страничке в Instagram пояснила, почему их начальница ушла из жизни. По словам членов ее коллектива, причиной смерти стал менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета организм не смог побороть эту инфекцию. Смерть звезды наступила 6 августа днем.

«Все мы уже который день скорбим от невосполнимой потери. Ушла великая женщина, которая стала легендой при жизни. Большое спасибо всем, кто выражает соболезнования родным и близким. Похороны Аллы Вербер пройдут в Канаде, Торонто, 14 августа. Любим. Помним. Скорбим. Команда Аллы Вербер», — заявила члены ее коллектива.

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Отметим, что менингококковый сепсис — острое инфекционное заболевание, вызываемое менингококком, протекающее с разнообразными клиническими проявлениями. Ранее была информация, что причиной смерти стал инфаркт.

Алла Вербер отдыхала в Италии, когда с ней случилась трагедия. При этом буквально за несколько дней до этого она спокойно веселилась на 65-летии композитора Игоря Крутого. Звезда активно фотографировалась с друзьями. Празднества проходили в турецком Бодруме.