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Ксения Собчак показала помолвочное кольцо в виде двух корон

Режиссер Константин Богомолов, судя по всему, сделал любимой предложение руки и сердца.

Ксения Собчак показала помолвочное кольцо в виде двух корон
Ксения Собчак/instagram.com/xenia_sobchak/

37-летняя Ксения Собчак недавно стала свободной, она официально развелась с 46-летним актером Максимом Виторганом, которому родила сына Платона. А теперь, как сообщают СМИ, собралась замуж за своего нового возлюбленного, известного режиссера Константина Богомолова.

В аккаунте светской львицы появилось ее фото с помолвочным кольцом на безымянном пальце в виде двух корон. «Красные губы и корона! Нет, две короны!  Любимые кольца, пару «шармов» на шею, аккуратный браслетик и мой летний образ готов», — написала Ксения в Instagram.

На днях избранник Собчак публично признался ей в любви в своем аккаунте в социальной сети. Следом появились сообщения, что было сделано и предложение руки и сердца. По сведениям издания «Cosmopolitan», оно было принято, и свадьба состоится через полтора месяца. Сообщения о скором торжестве и публикация фото помолвочного кольца совпали по времени, поэтому подписчики звезды не сомневаются в том, что праздник, действительно, не за горами.

В настоящее время Собчак наслаждается летним отдыхом на солнечной Сардинии уже в статусе невесты. Она отправилась к теплому морю в компании с маленьким сыном Платоном и Константином Богомоловым. Режиссер уже вернулся в Москву, проведя сбор труппы театра на Малой Бронной, в котором он с недавних пор служит художественным руководителем.

Напомним, слухи о романе Собчак и Богомолова появились в конце прошлого года. К тому моменту режиссер уже официально развелся со своей женой, актрисой Дарьей Мороз, а Ксения была замужем за Максимом Виторганом. В начале июня супруги оформили развод.

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Тэги:

Константин БогомоловКсения СобчакМаксим Виторган

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Ксения Собчак показала помолвочное кольцо в виде двух корон
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