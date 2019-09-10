Дочь Максима Виторгана показала забавную переписку с отцом

В день рождения Максима Виторгана его старшая дочь Полина решила рассказать, какой замечательный у нее отец, и в качестве примера опубликовала кусочек их телефонной переписки. В нем Полина просит дать ей какое-то напутствие.

«Ну, типа, давай, у тебя все получится, поддерживаю тебя. Или если не так, то хотя б — давай сама, мне дела нет», — пишет девушка, отмечая, что ей бы хотелось услышать от папы первый вариант.

«Давай! У тебя все получится! Я с тобой! Давай сама! И дела мне нет! — отреагировал Виторган, но тут же заверил, что это он шутит. — Мы работаем на всех фронтах».

Дочь Максима ценит папино чувство юмора. Она призналась, что с отцом можно просто сидеть рядом «в телефонах и молчать сто лет», а также путешествовать на машине под «Богемскую рапсодию». По словам Полины, они часто играют в нарды и папа лишь иногда позволяет ей выигрывать.

«С тобой — всегда и везде. Всё неважно, если рядом. Я это очень ощущаю! Я тебя люблю! С днём рождения, папа! Ты наша любовь, ты моя защита и моя душа . PS: и спасибо тебе за работу на всех фронтах, так можешь только ты », — написала любящая дочь.

Также нежно и с любовью бывшего мужа с праздником поздравила Ксения Собчак. Телеведущая опубликовала фото их сына Платона, который сделал папе открытку своими (и мамиными) руками.