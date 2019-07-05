Адель взяла на себя организацию девичника для Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс собралась замуж за Кука Мароуни. По такому случаю Адель решила устроить для своей подруги предсвадебный сюрприз и закатить грандиозную вечеринку.

31-летняя исполнительница, которая недавно развелась, намерена организовать большой праздник. Такое решение она приняла после того, как 28-летняя невеста пожаловалась, что на ее девичник никто не пришел.

Адель намерена исправить эту несправедливость и уже начала рассылать приглашения гостям. Все детали держаться в строжайшем секрете, но, судя по-всему, Лоуренс ожидает нечто феерическое.

больше по теме Дженнифер Лоуренс и ее жених намерены скрыть свадьбу от поклонников Звезда и ее избранник Кук Марони хотят всеми силами избежать публичности.

Так как певица хочет, чтобы на вечеринке никто ни в чем себе не отказывал и «оторвался» на полную катушку, то точно известно, что приходить с гаджетами строго запрещено.

Опасения звезды понятны — никто из селебрити не хочет, чтобы их «дикие» выходки просочились на просторы интернета.

Как отмечает источник, на девичник будут приглашены знаменитости первой величины, так что важно, чтобы все происходило за закрытыми дверями. «Дженнифер обожает вечеринки, так что в этот день может произойти все, что угодно», – цитирует инсайдера The Sun.