ЗВЕЗДЫ

Адель взяла на себя организацию девичника для Дженнифер Лоуренс

Исполнительница хочет устроить для своей подруги сюрприз.

Адель взяла на себя организацию девичника для Дженнифер Лоуренс
Адель готовит Дженнифер Лоуренс сюрприз. Фото: Global Look Press

Дженнифер Лоуренс собралась замуж за Кука Мароуни. По такому случаю Адель решила устроить для своей подруги предсвадебный сюрприз и закатить грандиозную вечеринку.

31-летняя исполнительница, которая недавно развелась, намерена организовать большой праздник. Такое решение она приняла после того, как 28-летняя невеста пожаловалась, что на ее девичник никто не пришел.

Адель намерена исправить эту несправедливость и уже начала рассылать приглашения гостям. Все детали держаться в строжайшем секрете, но, судя по-всему, Лоуренс ожидает нечто феерическое.

Так как певица хочет, чтобы на вечеринке никто ни в чем себе не отказывал и «оторвался» на полную катушку, то точно известно, что приходить с гаджетами строго запрещено.

Опасения звезды понятны — никто из селебрити не хочет, чтобы их «дикие» выходки просочились на просторы интернета.

Как отмечает источник, на девичник будут приглашены знаменитости первой величины, так что важно, чтобы все происходило за закрытыми дверями. «Дженнифер обожает вечеринки, так что в этот день может произойти все, что угодно», – цитирует инсайдера The Sun.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

АдельдевичникДженнифер Лоуренсзвездные свадьбы

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Адель взяла на себя организацию девичника для Дженнифер Лоуренс
Интересно?
Поделись с друзьями: