Адель «оторвалась» на концерте кумиров — группы Spice Girls

Адель никогда не стеснялась говорить, что обожает Spice Girls и в минувшие выходные ей удалось добавить в свою жизнь «перца».

Обладательница «Грэмми» в минувшую субботу, 15 июня, посетила финальный концерт гастрольного турне группы на стадионе Уэмбли, ради которого «перчинки» специально объединились.

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Об этом в Instagram рассказала сама звезда и не стала скрывать, что напилась вместе со своими кумирами.

«Последний раз я видела Spice Girls на Уэмбли 21 год назад!», — начала артистка свой эмоциональный пост.

«Сегодня со своими самыми близкими и дорогими я плакала, смеялась, кричала, танцевала, предавалась воспоминаниям и снова влюбилась в себя 10-летнюю», — продолжила она.

«Не секрет, насколько я люблю их. Они стали для меня примером и научили никогда не оглядываться назад. Я, наконец, встретила Джинджер, я напилась с девчонками и, если честно, я поверить не могу, что могла зайти так далеко», — призналась Адель.

«Спасибо за то сумасшествие, которое заставляет жить. Я не могла бы добиться всего того, что у меня есть без этих пяти британских легенд. Я люблю вас!», — завершила она свой пост.

Учитывая то влияние, которое Spice Girls оказали на творчество Адель, нет ничего удивительного, что она сделала все возможное, чтобы попасть на их турне, которое они дали впервые за более чем десять лет.

В 2016 году в интервью журналу Vogue звезда призналась в любви к девичьему бэнду. «Люди всегда думают, что я шучу о своей любви к Spice Girls. Но группа взлетела до небес, когда мне было семь», — рассказала она.

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«То, как они с самого низа добились таких успехов, давало надежду и другим. Это оказало на меня серьезное влияние и было огромной частью моей жизни», — отметила Адель, которая теперь и сама для многих стала примером для подражания.