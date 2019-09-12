«Я подарю тебе жуков»: Гарри Галкин сделал папе сюрприз

Поклонники мальчика собрали самые очаровательные моменты из его жизни в одном видео.

«Невозможно быть таким милым!» — именно это хочется сказать, глядя на Гарри, сына Галкина и Пугачевой. 5-летний малыш вышел и умом, и статью, и харизмой. Не случайно у мальчика в социальных сетях есть масса фанатских страничек. На одной из них поклонники ребенка разместили видеоролик, где собрали самые милые кадры с его участием.

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«Папа, я тебе приготовил подарочек! Майских жуков!» — говорит на видео мальчик и открывает коробочку.

Известный юморист с опаской смотрит внутрь. К счастью, жуки оказываются ненастоящими, Гарри сам вырезал их из бумаги. Максим Галкин вздыхает с облегчением.

Затем мальчик изображает из себя некоего мастера, которого родители вызвали домой. Сестра Лиза поддерживает Гарри, делая вид, что она повар.

В заключительной сцене малыш, уже порядком уставший от шалостей, за чашкой чая размеренно повествует, как он катался с горки. Парня понять можно – такой труд!