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Детские шалости: Лиза и Гарри Галкины поделились с папой тайной

Дети Пугачевой нарисовали секретную карту.

Детские шалости: Лиза и Гарри Галкины поделились с папой тайной
Максим Галкин и Лиза/instagram.com/maxgalkinru/

Лиза и Гарри Галкины разработали секретную операцию: нарисовали карту, занесли в блокноты «важные связи» и взяли часы. С этими вещами дети отправились за приключениями. Однако по дороге их перехватил отец Максим Галкин, который поинтересовался, что они делают.

Ребятишки объяснили ситуацию, как могли и попросили никому не рассказывать об этом, кроме мамы (Аллы Пугачевой).

Эту животрепещущую историю юморист снял на видео. А поделились ей в своем блоге поклонники звездных детей.

Другой видеокадр ранее сняла мама детей Алла Борисовна, о нем мы рассказывали раньше. В ролике сын певицы 5-летний Гарри старательно изучает строительные инструменты, планируя из стола сделать колодец.

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Детские шалости: Лиза и Гарри Галкины поделились с папой тайной
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