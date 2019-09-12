Лоза объяснил, почему с ним не разговаривает Арбенина

Острый на язык Юрий Лоза умудрился испортить отношения практически с половиной представителей российской эстрады. Об этом композитор сам рассказал в интервью изданию «Вечерняя Москва».

Лоза считает себя настоящим мастером, поэтому многие вещи ему позволительны. С такой уверенностью музыкант явился к своей коллеге Диане Арбениной, запланировав в своей будущей книге подвергнуть критике одно из ее стихотворений.

Юрий спросил у певицы разрешения на публикацию, та засомневалась и попросила уточнить ее контекст. Лоза не захотел отвечать, но сумел грамотно польстить Арбениной, чтобы она не смогла отказать ему в просьбе.

«Я говорю: ну ты же выше по статусу, что тебе критика какого-то Лозы, ты, такая понятная, сидишь в жюри, всех учишь жизни… Она: ну ладно», — пересказал он диалог с певицей.

После выхода в свет издания композитор отправил его Арбениной. Однако той все-таки не понравилось, что ее стихотворение оказалось разбитым в пух и прах. Теперь она, по словам Лозы, «руки не подает». При этом музыкант искренне не понимает, что в этом такого, ведь он всего лишь высказал свое мнение по поводу ее поэтического таланта.