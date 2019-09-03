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Лоза назвал шутки про песню «Третье сентября» безвкусными

Музыкант подчеркнул, что про его «Плот» можно шутить круглый год.

Лоза назвал шутки про песню «Третье сентября» безвкусными
ЮРИЙ ЛОЗА. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Известный своими не всегда однозначными высказываниями о коллегах по цеху Юрий Лоза не обошел стороной актуальный 3 сентября мемы на одноименную песню, которую уже 26 лет назад исполнил Михаил Шуфутинский.

Музыкант отмечает, что его «Плот» и исполняется на разных языках мира, и вообще прошел испытанием временем. А шутить про хит Лозы можно весь год, не то, что по поводу композиции «Третье сентября».

«Мем на песню Шуфутинского только один раз в год, когда наступает 3 сентября. И что это за мем, который можно использовать только раз в году? Обсуждать тему, которая живет один день, — это не шутка, а дурновкусие», — заявил в беседе с журналистами РИА Новости Юрий Лоза.

Между тем, Михаил Шуфутинский подчеркивает, что в новых хитах возникает острая нужда, когда старые песни становятся неактуальными. Но вот «Третье сентября» начиная с самого момента ее премьеры в 1993 году, он до сих пор исполняет на каждом своем концерте.

Напомним, ранее автор слов сентябрьского хита Игорь Николаев рассказал своим поклонникам в социальной сети Instagram о том, что никакое реальное событие, произошедшее 3 сентября, в его песне не подразумевается. Просто словосочетание удачно легло на мелодию.

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Игорь НиколаевИгорь Николаев последние новостиМихаил ШуфутинскийЮрий Лоза

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Лоза назвал шутки про песню «Третье сентября» безвкусными
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