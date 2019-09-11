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Ольгу Орлову обвинили в чрезмерном увлечении пластикой

Пользователи Сети не узнали на снимке свою любимую певицу и телеведущую.

Ольгу Орлову обвинили в чрезмерном увлечении пластикой
Ольга Орлова/instagram.com/olgaorlova1311/

Кристина Орбакайте провела приятный вечер со своими подругами Ольгой Орловой и Ириной Полторак. Однако радость встречи не разделили поклонники дочери Пугачевой. Все их внимание было устремлено на внешность Ольги Орловой.

Людям не пришлась по нраву якобы искусственная красота ведущей известной телестройки.

«Дом восковых фигур», «Ужас! Что с Орловой? Или ее заразил «Дом-2»? Там все сделанные! Остановитесь, пока не поздно, а то уже улыбнуться толком не можете», «Орлова уже себя уродует…», «Кристина, у вас у единственной естественная красота видна», «Что Ольга с собой сделала? Или это неудачный кадр?», «Все под одну гребенку. Кристинка еще на себя похожа, а остальные только по нику и узнать-то можно», — прокомментировали фото пользователи Сети.

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Ольгу Орлову обвинили в чрезмерном увлечении пластикой
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