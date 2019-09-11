Орлова, Орбакайте и Полторак провели вечер вместе

Не всегда в будний вечер хочется побыстрее вернуться домой. Встреча с друзьями, подругами, тем более душевная, тоже может доставить радость и удовольствие. Похоже, именно такой девичник состоялся в одном из столичных ресторанов, где собрались сразу три красавицы: Ольга Орлова, Кристина Орбакайте и Ирина Полторак.
«Три блондинки под окном…» — именно так подписала фотографию со встречи ведущая реалити-шоу «Дом-2».
Снимок блондинок оценили и коллеги звезд. Так, например, Валерия и Анна Семенович написали коротко и емко: «Красотки». Да и другие комментаторы на похвалы не скупились.
«Красоточки. Идеальный вариант для подражания», — признается одна из подписчиц.
Напомним, не так давно Ольга Орлова призналась, что иногда ее пугает одиночество.