«Но я же верная жена»: Барановская забралась на стену, откуда сбрасывали изменщиц

Популярная теле- и радиоведущая Юлия Барановская приняла участие в донорской акции, прошедшей в Дагестане. Звезда побывала в древней крепости, расположенной в Дербенте. 34-летняя красавица села на край каменной стены сооружения и сняла себя на видео вместе с пейзажем, который открывается с высоты.

«Раньше, по легенде, отсюда сбрасывали неверных жен. Но я же верная жена, поэтому я упасть отсюда точно не могу, можете за меня не переживать, — посмеялась Юлия. — Но красиво здесь невероятно».

Напомним, что в официальном браке Барановская никогда не состояла. С 2004 по 2013 года она жила вместе с известным футболистом Андреем Аршавиным. Девушка родила спортсмену троих детей и о ее материнских качествах можно сказать только хорошее. Юлия много времени уделяет юным Артёму, Яне и Арсению Аршавиным, путешествует с ними и развивает способности ребят.

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Как вам идея проверять верность жен страхом высоты на такой стене?