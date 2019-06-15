Юлия Барановская рассказала об увлечениях своих детей

По словам телеведущей, у каждого в ее семье есть свои способности.

Телеведущая Юлия Барановская в эфире шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» рассказала о воспитании своих детей. Напомним, что звезда – многодетная мать. Двое сыновей и дочь у нее от отношений с известным футболистом Андреем Аршавиным.

По словам Барановской, старший сын Артем совершенно равнодушен к спорту. Футбол ребенка не интересует. Он растет творческой личностью, которому больше по душе музыка и театр. «А вот младший сын Арсений, еще даже когда ходить не умел, уже бегал за мячиком, поэтому, конечно, он занимается футболом», — сказала телеведущая.

Любопытно, что во время эфира звезда обронила фразу, которая, судя по всему, относится к отцу ее детей. Говоря о том, какие перспективы у ребенка в спорте, она сказала: «Порой из придурков, которые во дворах гоняют мяч, вырастают большие спортсмены. Ну это я больше про свою жизнь», — заявила она и рассмеялась.

Рассказала Барановская и об увлечениях дочери Яны. Она заметила, что ребенок ходит в обычную общеобразовательную школу. При учебном заведении есть огромное количество кружков. «Когда дочери было три с половиной года, то я отдала ее заниматься большим теннисом. Мне еще тренер сказал, что я поторопилась, потому что ребенка из-за сетки было не видно. Но в те годы я мечтала, что дочь вырастет и я буду ездить с ней по турнирам по всему свету. Но в шесть лет дочь сказала, что хочет танцевать. И мы ушли из тенниса. Причем это ее раскрепостило. Сейчас она порой берет ракетку и играет. Сейчас у Яны жуткая травма колена. Она пока танцует на руках», — сказала Барановская.