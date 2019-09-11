Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта не захотел говорить об отце

Еще недавно Анджелина Джоли с гордостью проводила старшего приемного сына Мэддокса на учебу в один из университетов Южной Кореи. А уже вскоре его «настигли» папарацци. Журналисты первым делом спросили, собирается ли его отец навестить юношу.

18-летний Мэддокс Джоли-Питт ответил неохотно: «Я ничего не знаю об этом. Случится то, что случится». Однако вместо того, чтобы продолжить обсуждать родителей, он перевел разговор на тему учебы. Сын Брэда Питта рассказал, что живет в общежитии, пока не говорит по-корейски и не стал фанатом корейской популярной музыки.

Между Бредом Питтом и Мэддоксом сложились непростые отношения после развода звездной пары. По словам знакомых, все началось с перепалки отца и сына на борту самолета. С тех пор они перестали общаться и увиделись впервые спустя долгое время в присутствии психолога.