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Брэд Питт похорошел и постройнел после развода с Джоли

Поклонники оценили голый торс актера в фильме «Однажды в… Голливуде».

Брэд Питт похорошел и постройнел после развода с Джоли
Брэд Питт. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

В нашей стране, как известно, девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» вышел позже, чем на западе. Потому многомиллионная армия зарубежных поклонниц уже несколько дней пребывают в легком потрясении от того, как выглядит 55-летний Брэд Питт без рубашки.

Все благодаря одной сцене в картине, где герой звезды сбрасывает с плеч рубашку и остается с голым торсом – подтянутый, мускулистый, с отличным прессом. Самые популярные комментарии в Сети по этому поводу можно сформулировать так: «Он выглядит лучше, так как ушел от Анджелины», «Думаю, он наконец-то нашел свое счастье с тех пор, как расстался с Энджи», «Брэд выглядит очень сексуально. Хорошо, что он бросил эту кровопийцу. Он смотрится потрясающе».

Впрочем, все эти утверждения верны отчасти. Актер действительно бросил пить, записался в «Анонимные алкоголики» и стал посещать психолога, когда Джоли пригрозила лишить его пеки из-за пьянства. При этом он самостоятельно, без угроз и суда, начал заниматься спортом и уделять внимание здоровью. Теперь специально нанятый повар готовит ему здоровую еду, а сам актер много ездит на велосипеде.

Брэд Питт в ильме "Однажды в... Голливуде". Фото
Брэд Питт. Кадр из фильма «Однажды в… Голливуде».

«Он занимается спортом каждый день», — рассказал источник журнала People. – «Он полностью изменил свой образ жизни. И выглядит потрясающе».

Напомним, голливудская звезда, вообще-то, всегда был в хорошей форме. Женить на Джоли и злоупотребление спиртных немного «разрыхлили» телосложение актера. Но сейчас у Брэда – ЗОЖ всему голова.

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"Однажды в Голливуде"Анджелина ДжолиБрэд ПиттБрэд Питт последние новостиздоровый образ жизни

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Брэд Питт похорошел и постройнел после развода с Джоли
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