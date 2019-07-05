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Анджелина Джоли разрешала своим детям пить алкоголь

Няня детей звезды раскрыла неожиданные подробности о методах звездного воспитания.

Анджелина Джоли разрешала своим детям пить алкоголь
Анджелина Джоли Фото: Globallookpress.com

Развод с Брэдом Питтом дался Анджелине Джоли тяжело. В СМИ продолжают писать о ее ухудшившемся самочувствии и странном поведении, однако в любой ситуации «расхитительница гробниц» уделяла максимум возможного времени своим детям.

Однако на днях, няня, присматривающая за наследниками знаменитой пары, сделала сенсационное заявление. По словам этой женщины, Джоли сама дает своим детям алкоголь.

Как замечает ОК, впервые няня забила тревогу еще в 2010 году, рассказав, что 8-летний Мэддокс с разрешения мамы может выпить вина.

«Анджелина думает, что она такая классная мама, которая относится к детям, как ко взрослым, но дело в том, что дети должны знать границы. Она не понимает, что причиняет им больше вреда, чем пользы», – сказала прислуга.

Стоит отметить, что и у Джоли и у Питта в прошлом были проблемы с алкогольной зависимостью, вероятно, с помощью отсутствия запретов в семье актриса пытается не делать алкоголь слишком привлекательным.

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Анджелина Джоли разрешала своим детям пить алкоголь
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