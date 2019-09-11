Дима Билан снялся в проекте западной звезды

Это будет видео дополненной реальности, где от певца останется только лицо.

Несмотря на самарский скандал, певец Бима Билан продолжает усиленно работать. В новом проекте 37-летний артист снимается в дополненной реальности, то есть, вместо его тела, на экране будет что-то другое. Об этом говорит трико с лампочками, фото в котором популярный исполнитель выложил в Instagram.

Пока Дима только указал, что это съемки для некой западной звезды, а ведет их организатор крупных мероприятий Ева Габулова. Остальное артист попросил своих подписчиков угадать.

В «сториз» Билана, где запечатлено, как он одевается в специальный костюм, на вопрос артиста, понадобятся ли его волосы, Габулова ответила, что вместо него будет скелет. Но, так как лицо мужчины ничем не скрыто, можно предположить, что оно останется в итоговом видео.

Напомним, что после пьяного выступления в Самаре, которое вызвало много критики в социальных сетях, певец пообещал дать в этом городе бесплатный концерт.

А вы угадали, для кого сейчас снимается Билан?