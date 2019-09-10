После скандала Билан бесплатно выступит в Самаре

После скандального выступления Димы Билана в Самаре и общественного резонанса, вызванного поведением артиста, Дима записал обращение на своей странице в социальной сети Instagram.

«Я к вам с колоссальными извинением. Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде. Встретив друзей в гримерке, отеле, я выпил коньяк и не рассчитал. Поскольку я веду здоровый образ жизни, у меня есть личный диетолог. Вы заметили, что я часто говорю о здоровом питании. Мне приходится есть каждые три с половиной часа, потому что у меня серьезные проблемы с желчны пузырем и пищеводом, что даже пришлось переходить на диету. Я не рассчитал видимо из-за каких-то больших пауз, отсутствия алкоголя в жизни. Это сыграло со мной такую жуткую шутку.

В ближайшее время я хочу сделать концерт открытый, бесплатный, качественный, с хорошим звуком, с хорошим мной, если можно так выразиться. И сейчас общаюсь с администрацией города Самары, хочу подарить детскую площадку, думаю, дети будут рады. Также в этот день, одна из клиник получит необходимый аппарат для лечения детей.

Но самое главное, я хочу на концерте посмотреть вам в глаза и извиниться лично, потому что я сильно люблю, уважаю и вы для меня большой смысл. Вы, наверняка, если отбросить сейчас какие-то нехорошие мысли по поводу меня и моего поступка, понимаете, я обожаю сцену, люблю зрителя, не представляю своей жизни без этого. И мне очень хочется, чтобы мы друга поняли и услышали, ведь мы все люди и каждый имеет шанс на ошибку. Но, конечно, не я, потому что профессия, она непростая. Как и каждая, если ей отдаваться на 200%.

Я надеюсь, что мы с вами исправим эту ситуацию и все, что зависит от меня, я выполню. И больше никогда подобного происходить не будет. Еще раз огромное вам спасибо за понимание и я с трудом произношу эти слова, потому что слова это слова. В ближайшее время встречаемся, обнимаем друг друга взглядом, вспоминаем, что мы люди и все свои обещания я обязательно выполню. Спасибо вам большое.

Напомним, после скандального выступления, самарцы начали собирать подписи с требованием лишить звания заслуженного артиста России.