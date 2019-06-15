Дакота Джонсон и экс-супруг Гвинет Пэлтроу расстались

Стало известно, что Дакота Джонсон разошлась с солистом Coldplay Крисом Мартином. Бывший муж Гвинет Пэлтроу и звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» расстались спустя два года отношений. У 29-летней актрисы и 42-летнего музыканта всё было серьёзно: речь заходила даже о помолвке.

«Крис и Дакота были очень спокойны и всегда казались действительно счастливыми. Были разговоры о помолвке, но теперь он говорит, что они разошлись. Это стало настоящим сюрпризом для всех», — рассказал инсайдер порталу The Sun.

Друг не раскрывает причин разлада в паре. Со стороны всё выглядело прекрасно. Солист Coldplay даже купил дом в Малибу за 4,25 миллиона фунтов стерлингов, чтобы проводить время с возлюбленной. Поклонники начали давно подозревать о разрыве. Последний раз пресса заметила звезду «Пятидесяти оттенков серого» и Криса Мартина вместе в ноябре прошлого года.

Для музыканта это не первое расставание с голливудской актрисой. С Гвинет Пэлтроу Крис Мартин прожил более десяти лет, воспитывая дочь и сына. Позже солист Coldplay начал встречаться со звездой «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс. Их сложные отношения полностью прекратились спустя год.