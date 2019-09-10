ЗВЕЗДЫ

Мужской стиль: Ходченкова снялась для глянца в трендовом брючном костюме

Актриса приняла участие буквально в огненной фотосессии.

Мужской стиль: Ходченкова снялась для глянца в трендовом брючном костюме
Светлана Ходченкова. фото: globallookpress.com

Светлана Ходченкова обладает стройной фигурой и безупречным чувством стиля. Она с легкостью перевоплощается в роковых красоток и романтических особ в кино. В обычной жизни актриса предпочитает выглядеть элегантно и сдержанно. Не так давно девушка продемонстрировала всю свою женственность, снявшись без макияжа и позируя практически в одном нижнем белье.

Однако Светлана не устает доказывать, что она умеет быть разной в кадре. На днях она вновь снялась для глянца. На этот раз актриса предстала в совершенно неординарном образе. Она позировала в сером костюме в мелкую клетку. Пиджак и брюки свободного кроя, поэтому и без того стройная фигура девушки смотрелась хрупкой. К наряду стилисты добавили белую рубашку и галстук в тон костюму.

Макияж с акцентом на глаза и длинные сережки разбавили «мужской» образ. К слову, в фотосессии задействовали огонь. На одном из кадров языки пламени девушка «держит» на ладони, а на другом рядом с героиней полыхает стул.

«Огненная была съёмка!», — написала знаменитость.

Поклонники пришли в восторг от эффектных фотографий. Они также отметили, что необычный образ оказался девушке к лицу. «Какой костюм! Какие глаза!», «Какая же вы красивая», «О, опять безразмерные штаны, когда-то я это уже видел. Цикл 20 лет», «Прям булгаковская ведьма», «Вы просто королева», «И взгляд такой колдовской», «Потрясающий образ», — прокомментировали пост подписчики.

А вам понравился новый образ актрисы?

 

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Звездный стильмодная фотосессияСветлана ХодченковаСветлана Ходченкова последние новости

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Мужской стиль: Ходченкова снялась для глянца в трендовом брючном костюме
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