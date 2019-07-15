ЗВЕЗДЫ

Жаркая фотосессия: Ходченкова впервые снялась топлес для глянца

Актриса не побоялась предстать почти полностью обнаженной на новых фото.

Жаркая фотосессия: Ходченкова впервые снялась топлес для глянца
Светлана Ходченкова. фото: globallookpress.com

Светлана Ходченкова за годы карьеры в кино успела сыграть десятки ролей. Ей доставались романтичные персонажи, а также актриса играла и роковых красавиц. Поклонники не перестают удивляться тому, что ей удается оставаться в форме. В этом году звезде исполнилось 36 лет, но, по мнению фанатов, она совершенно не изменилась за минувшие годы. В отличие от многих артистов, девушка не изнуряет себя тренировками в спортзале и любит ходить без макияжа.

В середине июля она приняла участие в новой фотосессии. На обложке известного глянцевого издания актриса появилась топлес и с рыжими кудрями. Ее образ дополнил нюдовый макияж. Актриса вновь доказала, что каждый раз умеет быть разной и не боится экспериментировать.

Поклонники пришли в восторг от снимка. Они вновь поразились тому, что актриса с годами лишь хорошее. «Какая вы красотка», «Актриса, которая с годами молодеет», «Жаркая фотосессия! Фото огонь», «Не похожа вообще. Другое лицо как будто», — отозвались подписчики.

На еще одном снимке Светлана предстала снова топлес, но уже в брюках. Напомним, что артистка весит 53 килограмма при росте 179 см. Ее идеальные параметры ранее успели оценили не только российские режиссеры. Несколько лет назад Ходченкова снялась в блокбастере «Росомаха: бессмертный» с Хью Джекманом.

Несмотря на это, в личной жизни красавице, кажется, не слишком везет. В свое время она была замужем за Владимиром Яглычем. Последние годы роковая красавица встречалась с бизнесменом Георгием Петришиным, они даже планировали пожениться, но до загса в итоге так и не дошли. Свободно сердце девушки сейчас или нет, точно неизвестно.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Светлана ХодченковаСветлана Ходченкова последние новостифото топлес

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Жаркая фотосессия: Ходченкова впервые снялась топлес для глянца
Интересно?
Поделись с друзьями: