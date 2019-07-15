Жаркая фотосессия: Ходченкова впервые снялась топлес для глянца

Светлана Ходченкова за годы карьеры в кино успела сыграть десятки ролей. Ей доставались романтичные персонажи, а также актриса играла и роковых красавиц. Поклонники не перестают удивляться тому, что ей удается оставаться в форме. В этом году звезде исполнилось 36 лет, но, по мнению фанатов, она совершенно не изменилась за минувшие годы. В отличие от многих артистов, девушка не изнуряет себя тренировками в спортзале и любит ходить без макияжа.

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В середине июля она приняла участие в новой фотосессии. На обложке известного глянцевого издания актриса появилась топлес и с рыжими кудрями. Ее образ дополнил нюдовый макияж. Актриса вновь доказала, что каждый раз умеет быть разной и не боится экспериментировать.

Поклонники пришли в восторг от снимка. Они вновь поразились тому, что актриса с годами лишь хорошее. «Какая вы красотка», «Актриса, которая с годами молодеет», «Жаркая фотосессия! Фото огонь», «Не похожа вообще. Другое лицо как будто», — отозвались подписчики.

На еще одном снимке Светлана предстала снова топлес, но уже в брюках. Напомним, что артистка весит 53 килограмма при росте 179 см. Ее идеальные параметры ранее успели оценили не только российские режиссеры. Несколько лет назад Ходченкова снялась в блокбастере «Росомаха: бессмертный» с Хью Джекманом.

Несмотря на это, в личной жизни красавице, кажется, не слишком везет. В свое время она была замужем за Владимиром Яглычем. Последние годы роковая красавица встречалась с бизнесменом Георгием Петришиным, они даже планировали пожениться, но до загса в итоге так и не дошли. Свободно сердце девушки сейчас или нет, точно неизвестно.