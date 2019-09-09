ЗВЕЗДЫ

Невестка Орбакайте продемонстрировала фигуру в белом бикини на яхте

Алена Краснова проводит отпуск в Турции.

Невестка Орбакайте продемонстрировала фигуру в белом бикини на яхте
Алена Краснова. фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Алена Краснова уже два года состоит в браке с сыном Кристины Орбакайте Никитой Пресняковым. Многие считают их идеальной парой. Музыкант стал первым мужчиной в жизни обаятельной блондинки и не стал тянуть со свадьбой. Как недавно призналась девушка, предложение Никиты стало для нее неожиданностью. Заводить детей супруги не торопятся, предпочитая путешествовать и наслаждаться жизнью.

Избранница Преснякова является модницей. Недавно она обновила свой гардероб. Девушка подобрала теплые вещи для осени. По словам блондинки, в первую очередь она обращает внимание на качество и натуральные ткани в магазинах. Однако недавно Краснова отправилась в отпуск. Она наслаждается теплой погодой в турецком Бодруме. Очередной день девушка провела на яхте, где устроила фотосессию.

На фото Алена предстала в белом мини-бикини. Наряд подчеркнул ее стройную и одновременно женственную фигуру. К образу она добавила узкие солнцезащитные очки в белой оправе. Поклонники пришли в восторг от снимка. Многие даже сравнили девушку с моделью Кайли Дженнер из семьи Кардашян. Она несколько недель назад тоже демонстрировала свои формы в купальнике на яхте.

«Красивая фигура», «Идеальная…», «Очаровательная девушка», «Когда играешь в Кайли Дженнер», «Вот это фигура», — высказались подписчики. Отметим, что возлюбленная Преснякова часто отдыхает без мужа. Она ранее призналась, что кратковременные расставания подогревают их отношения.

А вы путешествуете без своей второй половинки?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алена КрасноваЗвездный стильНикита Пресняковфото в бикини

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Невестка Орбакайте продемонстрировала фигуру в белом бикини на яхте
Интересно?
Поделись с друзьями: