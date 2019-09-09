Невестка Орбакайте продемонстрировала фигуру в белом бикини на яхте

Алена Краснова уже два года состоит в браке с сыном Кристины Орбакайте Никитой Пресняковым. Многие считают их идеальной парой. Музыкант стал первым мужчиной в жизни обаятельной блондинки и не стал тянуть со свадьбой. Как недавно призналась девушка, предложение Никиты стало для нее неожиданностью. Заводить детей супруги не торопятся, предпочитая путешествовать и наслаждаться жизнью.

больше по теме Внук Пугачевой и его жена поучаствовали в стильной фотосессии Никита Пресняков и Алена Краснова стали частью рекламной кампании японского бренда одежды.

Избранница Преснякова является модницей. Недавно она обновила свой гардероб. Девушка подобрала теплые вещи для осени. По словам блондинки, в первую очередь она обращает внимание на качество и натуральные ткани в магазинах. Однако недавно Краснова отправилась в отпуск. Она наслаждается теплой погодой в турецком Бодруме. Очередной день девушка провела на яхте, где устроила фотосессию.

На фото Алена предстала в белом мини-бикини. Наряд подчеркнул ее стройную и одновременно женственную фигуру. К образу она добавила узкие солнцезащитные очки в белой оправе. Поклонники пришли в восторг от снимка. Многие даже сравнили девушку с моделью Кайли Дженнер из семьи Кардашян. Она несколько недель назад тоже демонстрировала свои формы в купальнике на яхте.

«Красивая фигура», «Идеальная…», «Очаровательная девушка», «Когда играешь в Кайли Дженнер», «Вот это фигура», — высказались подписчики. Отметим, что возлюбленная Преснякова часто отдыхает без мужа. Она ранее призналась, что кратковременные расставания подогревают их отношения.

А вы путешествуете без своей второй половинки?