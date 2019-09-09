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Шишкова вслед за Решетовой завела дома кота редкой породы

По мнению поклонников, новый питомец экс-возлюбленной Тимати очень похож на свою хозяйку.

Шишкова вслед за Решетовой завела дома кота редкой породы
Алена Шишкова. фото: instagram.com/missalena.92/

Уже совсем скоро рэпер Тимати станет отцом во второй раз. Его невеста Анастасия Решетова находится на девятом месяцев беременности. В ожидании малыша она завела дома домашних питомцев. Сначала девушка приобрела трех котов разных экзотических пород: бенгала, чаузи и каракета. А после отпуска она решила, что «мальчикам» не помешает девочка. Четвертым питомцем стала кошка Саванна породы бенгал.

Вслед за Решетовой завела еще одного пушистого любимца и бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова. У нее уже не первый год живет кот песочного окраса породы майнчкин. Теперь она завела ему друга. На новых фото модель предстала с белоснежным котенком. Особенность этой редкой породы в том, что у животных короткие лапки. У нового питомца Алены также глаза необычной расцветки.

«Манчкин — удивительная порода. Знакомьтесь, Эдвард Достино», — написала девушка.

Поклонники сравнили котенка с персонажем из «Сумерек» Эдвардом Калленом. Другие отметили, что пушистый питомец очень похож на свою хозяйку. «У Решетовой 4 кота! Срочно покупайте ещё одного!», «У вас с Решетовой кошачье соревнование? Пока она лидирует», «На тебя похож», «Ой, а взгляд как у хозяйки», — прокомментировали пост подписчики. К слову, у Алены также дома живет декоративный кролик.

Известно, что дочка Шишковой и Тимати очень любит животных. По всей видимости, мама решила побаловать девочку и дать ей возможность играть с котами не только дома у рэпера, но и у нее. Поклонники же уверены, что модель просто ни в чем не хочет уступать Решетовой. Ранее она признавалась, что не дружит с новой пассией Тимати, но они и не враждуют.

А у вас есть домашние питомцы?

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Алена ШишковаАнастасия РешетоваАнастасия Решетова беременностьдомашние животные

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Шишкова вслед за Решетовой завела дома кота редкой породы
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