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Тимати показал захватывающие кадры с крыши небоскреба

На кадрах ролика рэпер показал бесстрашного канатоходца.

Тимати показал захватывающие кадры с крыши небоскреба
ТИМАТИ/INSTAGRAM.COM/TIMATIOFFICIAL/

В середине августа известный рэпер Тимати красиво и с присущим ему размахом отметил свое 36-летие. Шумная вечеринка с друзьями прошла в Монте-Карло, о чем рэпер рассказал в интернете. После этого в отдыхал много и активно и даже щекотал нервы себе и фанатам. Но то, что показал в Сети артист накануне — что-то запредельное.

В ленте артиста в социальной сети Instаgram появился холодящий и захватывающий дух видеоролик. Его Тимати снял на крыше заграничного небоскреба. Сам артист в кадре практически не говорит ни слова. Только приближает вид двух соседних зданий. И только после этого становится понятно, что хотел показал рэпер.

Между двумя зданиями на немыслимой высоте по тросу идет канатоходец: «У каждого своя пятница», — не без юмора отмечает в комментарии к ролику сам музыкант.

Кстати, в комментариях к публикации в большом количестве появились малоприличные, но легко объяснимые восклицания по поводу увиденного.

Напомним, не так давно рэпер Гуф намекнул на то, что он может заключить с компанией Тимати контракт.

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Тимати показал захватывающие кадры с крыши небоскреба
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